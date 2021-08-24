Талибы назначили министра финансов и и.о. главы МВД Афганистана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившее контроль на территории Афганистана, назначило нового министра финансов, исполняющего обязанности главы МВД, сообщают западные СМИ.

Министром финансов станет Гуль Ага, исполнять обязанности министра внутренних дел будет Ибрагим Садр. Губернатором провинции Кабул будет мулла Ширин, мэром столицы Афганистана - Хамдулла Номани. Также талибы выбрали главу разведки, однако СМИ не уточняют, как его зовут.

Ранее на этой неделе движение назначило Хаджи Мухаммеда Идриса исполняющим обязанности управляющего Центробанком страны.

В августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. Безопасность в аэропорту столицы во время проведения эвакуации иностранцев и работавших с ними афганцев обеспечивают преимущественно американские военнослужащие. Президент Ашраф Гани покинул страну неделей ранее.