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Талибы назначили министра финансов и и.о. главы МВД Афганистана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившее контроль на территории Афганистана, назначило нового министра финансов, исполняющего обязанности главы МВД, сообщают западные СМИ.

Министром финансов станет Гуль Ага, исполнять обязанности министра внутренних дел будет Ибрагим Садр. Губернатором провинции Кабул будет мулла Ширин, мэром столицы Афганистана - Хамдулла Номани. Также талибы выбрали главу разведки, однако СМИ не уточняют, как его зовут.

Ранее на этой неделе движение назначило Хаджи Мухаммеда Идриса исполняющим обязанности управляющего Центробанком страны.

В августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. Безопасность в аэропорту столицы во время проведения эвакуации иностранцев и работавших с ними афганцев обеспечивают преимущественно американские военнослужащие. Президент Ашраф Гани покинул страну неделей ранее.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Афганистан Талибан

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