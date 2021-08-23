Талибы назначили исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, назначило Хаджи Мухаммеда Идриса исполняющим обязанности управляющего Центробанком страны, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление талибов.

В нем отмечается, что этот руководитель "рассчитывает привести в порядок экономику" Афганистана. Также он будет помогать государственным учреждениям в организации работы и решать экономические проблемы населения, говорится в заявлении.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну.

Безопасность в аэропорту столицы во время эвакуации иностранцев и работавших с ними афганцев обеспечивают преимущественно американские военнослужащие.