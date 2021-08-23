Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Талибы назначили исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, назначило Хаджи Мухаммеда Идриса исполняющим обязанности управляющего Центробанком страны, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление талибов.

В миреТалибы сообщили, что окружили своих противников в ПанджшереТалибы сообщили, что окружили своих противников в ПанджшереЧитать подробнее

В нем отмечается, что этот руководитель "рассчитывает привести в порядок экономику" Афганистана. Также он будет помогать государственным учреждениям в организации работы и решать экономические проблемы населения, говорится в заявлении.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну.

Безопасность в аэропорту столицы во время эвакуации иностранцев и работавших с ними афганцев обеспечивают преимущественно американские военнослужащие.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым
Пандемия коронавируса

В Израиле детей старше 12 лет будут прививать от COVID в школах

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 августа

Афганистан во власти талибов

Британия продлила крайний срок эвакуации из Кабула до субботы

Британия продлила крайний срок эвакуации из Кабула до субботы

Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний

Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний

В Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе произошел взрыв

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек
Афганистан во власти талибов

Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');