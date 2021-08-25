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Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану
Фото: Mir Ahmad Firooz Mashoof/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) приостановил программу помощи Афганистану после захвата власти в стране движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

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С 2020 года ВБ направил порядка $5,3 млрд на проекты реконструкции и развития страны через Международную ассоциацию развития (IDA), помогающую беднейшим государствам мира.

По данным на апрель 2021 года, у IDA было 12 активных проектов в Афганистане общей стоимостью $940 млн. Кроме того, Трастовый фонд реконструкции Афганистана, специальный фонд ВБ, осуществлял 15 проектов в стране общей стоимостью $1,2 млрд.

В сообщении, опубликованном ВБ во вторник, отмечается, что организация не имеет права выделять средства стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Всемирный банк

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