Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

США не смогут вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти США осознают, что при любом развитии событий не успеют вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Эвакуация из Афганистана

Он пояснил, что эта проблема "будет актуальной вне зависимости от того, когда мы сами эвакуируемся и от того, когда талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) возьмут контроль (над аэропортом Кабула - ИФ)".

Собеседник телеканала пояснил, что несмотря на то, что из аэропорта афганской столицы за последние 10 дней вывезли порядка 70 тысяч гражданских, это даже близко не соответствует тому, сколько людей в идеале следует эвакуировать из Афганистана. По его словам, часть этих 70 тысяч человек связаны не с США, а с их европейскими союзниками.

Армия США в настоящее время обеспечивает безопасность аэропорта Кабула. Подступы к нему - под контролем движения "Талибан".

Американцы и их союзники стремятся эвакуировать не только иностранцев, но также - афганцев, работавших на США и другие западные страны в Афганистане до захвата там власти талибов в середине августа 2021 года.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что по-прежнему нацелен на то, что операция по эвакуации завершится 31 августа. Он допустил, что при определённом стечении обстоятельств ее срок может быть продлён.

Талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа.

Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев

Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев
Афганистан во власти талибов

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Что произошло за день: вторник, 24 августа

Афганистан во власти талибов

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, доставшегося талибам

Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, доставшегося талибам
Афганистан во власти талибов

Талибы не разрешат продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа

Афганистан во власти талибов

Глава ЦРУ встретился в Кабуле с одним из лидеров талибов

Пандемия коронавируса

В Израиле выявили рекордное за полгода число заразившихся COVID за сутки

Афганистан во власти талибов

В ООН заявили о казнях мирных граждан талибами и вербовке ими детей

В ООН заявили о казнях мирных граждан талибами и вербовке ими детей

В Иране опровергли захват украинского самолета в Афганистане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');