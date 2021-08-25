США не смогут вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти США осознают, что при любом развитии событий не успеют вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Он пояснил, что эта проблема "будет актуальной вне зависимости от того, когда мы сами эвакуируемся и от того, когда талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) возьмут контроль (над аэропортом Кабула - ИФ)".

Собеседник телеканала пояснил, что несмотря на то, что из аэропорта афганской столицы за последние 10 дней вывезли порядка 70 тысяч гражданских, это даже близко не соответствует тому, сколько людей в идеале следует эвакуировать из Афганистана. По его словам, часть этих 70 тысяч человек связаны не с США, а с их европейскими союзниками.

Армия США в настоящее время обеспечивает безопасность аэропорта Кабула. Подступы к нему - под контролем движения "Талибан".

Американцы и их союзники стремятся эвакуировать не только иностранцев, но также - афганцев, работавших на США и другие западные страны в Афганистане до захвата там власти талибов в середине августа 2021 года.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что по-прежнему нацелен на то, что операция по эвакуации завершится 31 августа. Он допустил, что при определённом стечении обстоятельств ее срок может быть продлён.

Талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа.