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Байден заявил, что страны G7 будут вместе определять позицию по талибам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 готовы работать над общей позицией по движению "Талибан" (запрещено в РФ), захватившему власть в Афганистане, заявил президент США Джо Байден.

Захваченный талибами Афганистан

"У нас будет общий подход к проблеме талибов. Мы будем определяться с отношением к ним в зависимости от их поступков", - сказал он в Белом доме, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры лидеров стран G7.

"Мы будем готовы реагировать на ту или иную избираемую ими линию поведения", - добавил Байден.

Ранее он заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике. При этом представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид указывал, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и предупредил о необходимости вывезти всех людей до конца этого дня. По его словам, 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.

Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан США G7 Талибан Джо Байден

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