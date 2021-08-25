Талибы открыты к участию РФ в экономике Афганистана, включая освоение недр

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, открыто к российскому участию в развитии экономики страны, заявил в среду посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Это вопрос к нашему бизнесу", - добавил дипломат.

Кроме того, по словам российского посла, талибы "заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю, и чтобы налаживать экономическое сотрудничество". В том числе транспортные и энергетические проекты.

Ранее сообщалось, что В Кабуле впервые за десять дней открылись банки. К банкам выстроились очереди, талибы с палками их упорядочивают, как пишут очевидцы. Ранее жители Кабула жаловались, что банки закрыты, наличные в банкоматах кончились, банковские счета заморожены, а продукты начали дорожать. 18 августа США блокировали доступ представителям террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой (ФРС) и другими американскими банками, и работают над тем, чтобы закрыть для них доступ к резервам Международного валютного фонда (МВФ) на сумму почти в $500 млн