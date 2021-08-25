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Талибам досталось больше ста российских вертолетов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов
Фото: Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства, они быстро придут в негодность без сервиса и ремонта, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Ранее он руководил холдингом "Вертолеты России".

"Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал он и добавил, что эти вертолеты уже и сейчас могут "стоять на земле", так как это зависит не только от возраста, но и от налета.

"Как только прекращается присутствие инженерно-технической службы, сразу техника будет, по нашим российским регламентам, не летная",- сказал Михеев.

Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России) 15 августа заняли Кабул и сейчас контролируют почти всю территорию Афганистана, кроме Панджшера.

24 августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов.

"Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни", - сказал он "Интерфаксу".

При этом он подчеркнул, что "никто это не контролирует".

Военно-транспортный Ми-8/17 - один из самых популярных в мире вертолетов российского производства. Он может использоваться для перевозки десанта, а также нести вооружение.

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Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул Рособоронэкспорт Ми-17 Александр Михеев Сергей Шойгу Минобороны

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