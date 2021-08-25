"ЮТэйр" перебазировала разграбленный вертолет из аэропорта Кабула

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) перебазировала в безопасное место вертолет из аэропорта столицы Афганистана Кабула, где неизвестные разграбили его и повредили внутреннюю обшивку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

"17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка", - сказали в пресс-службе.

Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы.

"22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы "ЮТэйр" перебазирован в безопасную локацию", - сообщили в компании.

Группа "ЮТэйр" с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке вертолетами гуманитарных грузов, а с 2001 года - крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.