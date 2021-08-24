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Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, доставшегося талибам

Также вызывает тревогу проблема афганских беженцев, отметил министр обороны РФ

Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, доставшегося талибам
Фото: Marcus Yam/Los Angeles via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Талибам (террористическая группировка "Талибан" запрещена в РФ) досталось огромное количество оружия, которое никто не контролирует, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, отвечая на вопрос, представляет ли это движение военную угрозу для России.

"Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом он подчеркнул, что "никто это не контролирует".

Кроме того, по словам министра обороны, обеспокоенность вызывают вопросы, связанные с проблемой беженцев. "Мы с тревогой на это все смотрим. Очень надеемся, что все-таки появятся власти (...). Во всяком случае, об этом заявляют все, что нужно создать правительство, которое будет учитывать интересы всех национальностей, населяющих Афганистан", - сказал он.

Шойгу также отметил, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик.

"93% мирового героина - это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу", - сказал министр, отвечая на вопрос агентства.

Глава Минобороны подчеркнул, что надежды на сокращение этого производства в результате пребывания там сил Альянса не сбылись. "Мы ждали, что что-то изменится, что они установят какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, нас беспокоит", - заключил Шойгу.

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Сергей Шойгу Минобороны РФ Талибан Афганистан

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