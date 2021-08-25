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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Противники талибов в Панджшере не собираются прекращать сопротивление

Противники талибов в Панджшере не собираются прекращать сопротивление
Фото: Chris Hondros/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению "Талибан" (запрещено в РФ), передают в среду парижские СМИ.

"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.

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Заявления талибов о том, что они якобы окружили противников в Панджшерском ущелье, он назвал дезинформацией.

Масуд не исключил возможность переговоров с "Талибаном". "Переговоры - это можно. Во время всех войн ведутся переговоры. Однако сдаться - это совершенно другое. И я повторяю: ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться", - подчеркнул он.

Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь - в руках талибов", - отметил он.

Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, который участвовал в боях против армии СССР, получив прозвище Панджшерский лев, а затем - выступал против талибов и был убит в 2001 году, по официальной версии, "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Некоторые западные эксперты отмечают, что Масуду будет непросто воевать с талибами, так как на данный момент его движение, судя по всему, не может рассчитывать на массированную поддержку из-за рубежа.

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Талибан Афганистан Панджшер

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