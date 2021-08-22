Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне
Кабул после захвата власти талибами (движение запрещено в РФ)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение сопротивления "Талибану" (запрещенная в РФ организация), контролирующее провинцию Панджшер, выражает готовность как к коалиции с талибами, так и к войне.

Лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего".

"Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами. (. . .) Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм. Это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона, и всего мира", - сказал он.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что, по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает девять тысяч бойцов.

Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит, по официальной версии, "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Талибы в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ.

Сообщалось о начале переговоров талибов, направленных на формирование "открытого и инклюзивного исламского правительства".

Накануне талибы передали через посольство России представителям власти в Панджшере предложение достичь политического соглашения.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 22 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Панджшер Ахмад Масуд

Новости по теме

Новости

Меркель предупредила о санкциях при использовании "Северного потока 2" как оружия

Афганистан во власти талибов

Лавров отметил выполнение талибами своих обещаний

Афганистан во власти талибов

Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев

Афганистан во власти талибов

Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 августа

Британские спутники связи OneWeb были выведены на орбиту

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Пандемия коронавируса

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Греция завершила строительство заграждений на границе с Турцией

Дипломаты выяснят ситуацию с приплывшим за убежищем в Японию жителем Кунашира

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');