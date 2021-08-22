В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне

Кабул после захвата власти талибами (движение запрещено в РФ) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение сопротивления "Талибану" (запрещенная в РФ организация), контролирующее провинцию Панджшер, выражает готовность как к коалиции с талибами, так и к войне.

Лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего".

"Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами. (. . .) Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм. Это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона, и всего мира", - сказал он.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что, по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает девять тысяч бойцов.

Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит, по официальной версии, "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Талибы в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ.

Сообщалось о начале переговоров талибов, направленных на формирование "открытого и инклюзивного исламского правительства".

Накануне талибы передали через посольство России представителям власти в Панджшере предложение достичь политического соглашения.