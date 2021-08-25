КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Думу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия обратилась в президиум Верховного суда РФ из-за недопуска к выборам в Госдуму директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина.

"Мы сейчас обратились в президиум Верховного суда", - сказал Зюганов на пресс-конференции в среду, рассказывая о ситуации с недопуском Грудинина.

19 августа апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение, которым был отклонен иск КПРФ и Грудинина о признании незаконным постановления Центризбиркома, исключившего бизнесмена из федерального списка кандидатов от партии на предстоящих осенних выборах в Госдуму.

Ранее Зюганов заявил, что решение по иску будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно решению Центризбиркома, по данным Генеральной прокуратуры РФ, Грудинин не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов.

Так, установили в надзорном ведомстве, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.

В КПРФ настаивают, что решение ЦИК "является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Государственной Думы".

Согласно исковому заявлению, поданному в ВС РФ, информация Генпрокуратуры "противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной".

В КПРФ утверждают, что Грудинин представил в ЦИК надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD в декабре 2018 года, "которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".