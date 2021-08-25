Власти Франции заявили о строжайшем контроле над афганскими беженцами

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Франция, принимая эвакуированных афганцев, не допустит в отношении них никакой неоправданной толерантности и не поступится своей безопасностью, спецслужбы страны осуществляют строжайший контроль над беженцами из Афганистана, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Я хочу быть чрезвычайно ясным: Франция никогда не будет выбирать между своим гуманитарным долгом и своей безопасностью. Мы это знаем: такие операции не допускают никакой слабости, и безопасность французов с первого дня является нашей главной заботой", - сказал пресс-секретарь в среду после заседания совета министров.

Атталь проинформировал о положении афганских беженцев, принятых во Франции в последние дни, в то время как движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) захватило почти весь Афганистан.

Представитель правительства, слова которого приводят французские СМИ, был вынужден вернуться к вопросу о пяти эвакуированных во Францию афганцах, которые взяты под надзор в связи с подозрениями в причастности к "Талибану".

Пресс-секретарь заверил, что французские спецслужбы осуществляют строжайший контроль при отборе кандидатов на предоставление убежища. По его словам, "каждый человек, каждое досье, каждый случай тщательно изучается нашими службами, обеспечивается максимальная безопасность таких въездов".

Он объяснил, что афганцы подвергаются тройному контролю: в Кабуле, затем в Абу-Даби, куда их перебрасывают самолетами из афганской столицы, и по прибытии во Францию. По его мнению, обеспокоенность властей взятыми под контроль афганцами - это как раз результат отличного и быстрого выполнения своей работы спецслужбами.

Ранее сообщалось, что глава французского МВД Жеральд Дарманен подписал в минувшую субботу распоряжение об административном контроле и наблюдении за афганцем и четырьмя его возможными сообщниками, эвакуированными 18 августа во Францию из Абу-Даби. Их подозревают в связи с талибами.

В среду телеканал BFMTV передал, что из пяти находящихся под наблюдением афганцев один был в понедельник, 23 августа, задержан и взят под стражу. Во вторник вечером его арест продлили на 24 часа.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в среду, что Париж, вероятнее всего, завершит в четверг, 26 августа, эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула.

В эфире телеканала C News он сказал, что считает "очень вероятным" такой срок.

"С середины августа мы вернули во Францию более 2 тыс. человек, главным образом, афганцев, для которых "Талибан" мог представлять опасность", - добавил Бон.