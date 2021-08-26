Во Франции осужден условно заподозренный в связях с талибами афганский беженец

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Французский суд приговорил афганского беженца к 10 месяцам лишения свободы условно за нарушение условий контроля передвижения в Париже спустя несколько дней после того, как его эвакуировали из Кабула, сообщают французские СМИ.

Службы безопасности Франции установили за Ахматом М. и еще четырьмя беженцами из Афганистана слежку, так как они подозревались в связях с группировкой "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Постановление о слежке включало строгие ограничения на передвижения, которые Ахмат М. нарушил, из-за чего ему был вынесен приговор.

По словам мужчины, он покинул отель, чтобы купить лекарства от головной боли и рвоты, от которых страдал с момента прибытия во Францию. Ахмат М. должен был оставаться в пригороде Парижа Нуази-ле-Гран, однако вместе с другим мужчиной, проживающим в том же отеле, отправился в центр города за лекарствами.

Ранее сообщалось, что один из беженцев, за которыми установили наблюдение, подозревается в работе на "Талибан", несмотря на то, что он помогал в эвакуации французов и афганцев. Четверо других, в числе которых и Ахмат М., близко контактировали с ним, а потому за ними также установили наблюдение.

Возможность того, что среди сотен афганцев, эвакуированных Францией за последние две недели, могут быть члены "Талибана", вызвала волну обсуждений в общественности. Правые обвинили президента Эммануэля Макрона и его правительство в неспособности провести надлежащие проверки безопасности, а левые - в том, что он подвел простых афганцев, допустив во Францию только ограниченное число людей.