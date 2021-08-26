Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Хамид Карзай Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) поместило под домашний арест бывшего президента (в 2004-2014 гг.) страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источник.

По его данным, и Карзай, и Абдулла сейчас лишены личной охраны. Их охраняют сами талибы.

CNN отмечает, что еще в понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Карзая. Также они забрали личный транспорт бывшего президента. В среду ту же операцию провели у Абдуллы.

И Карзай, и Абдулла в августе решили не покидать захваченный "Талибаном" Афганистан. Оба проводили консультации с талибами по вопросу формирования инклюзивного правительства.