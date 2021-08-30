Кремль счел преждевременным вопрос о снятии с талибов запрета в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пока преждевременно говорить о снятии с движения "Талибан" статуса запрещенной в России террористической организации, сначала надо посмотреть на первые шаги талибов в руководстве Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременна такая постановка вопроса", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана" в руководстве Афганистана, и потом можно делать какие-то выводы", - добавил он.

В связи с этим Песков заметил, что до сих пор не сформировано новое руководство Афганистана, и не завершена эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев из страны.

"Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов", - сказал Песков.