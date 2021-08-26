Трое военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Не менее трех военных США получили ранения в результате взрыва около международного аэропорта Кабула, сообщил в четверг телеканал Fox News.

Телеканал уточняет, что тяжесть ранений, полученных военнослужащими, пока неясна.

Между тем, по данным телеканала Sky News, несмотря на взрыв и закрытие входов в аэропорт, самолеты продолжают покидать воздушную гавань.

Fox News, в свою очередь, отмечает со ссылкой на источники в администрации США, что речь может идти о "комплексной атаке" в районе аэропорта.

О взрыве в районе кабульского аэропорта стало известно ранее в четверг. Как сообщил Sky News со ссылкой на очевидцев, взрыв организовал смертник.