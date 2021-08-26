Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Трое военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Не менее трех военных США получили ранения в результате взрыва около международного аэропорта Кабула, сообщил в четверг телеканал Fox News.

Телеканал уточняет, что тяжесть ранений, полученных военнослужащими, пока неясна.

Между тем, по данным телеканала Sky News, несмотря на взрыв и закрытие входов в аэропорт, самолеты продолжают покидать воздушную гавань.

Fox News, в свою очередь, отмечает со ссылкой на источники в администрации США, что речь может идти о "комплексной атаке" в районе аэропорта.

О взрыве в районе кабульского аэропорта стало известно ранее в четверг. Как сообщил Sky News со ссылкой на очевидцев, взрыв организовал смертник.

США Кабул Афганистан

Новости
Афганистан во власти талибов

Жертвами теракта близ аэропорта Кабула стали 13 человек

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили руководителей силовых структур

Талибы назначили руководителей силовых структур
Афганистан во власти талибов

Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибы запретят музыку в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула
Афганистан во власти талибов

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Во Франции осужден условно заподозренный в связях с талибами афганский беженец

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');