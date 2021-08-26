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Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Взрыв близ аэропорта Кабула в четверг организовал смертник, сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев.

"Это было нападение смертника", - приводит телеканал сообщение афганского журналиста.

Пентагон подтвердил факт взрыва, сообщается о значительном количестве пострадавших.

Ранее западные разведслужбы предупреждали об угрозе нападений смертников из группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Кабуле.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. При этом сетевое издание Conflict News отмечает, что в аэропорту произошел "мощный взрыв" и слышна стрельба.

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Афганистан Кабул

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