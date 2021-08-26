Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Взрыв близ аэропорта Кабула в четверг организовал смертник, сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев.
"Это было нападение смертника", - приводит телеканал сообщение афганского журналиста.
Пентагон подтвердил факт взрыва, сообщается о значительном количестве пострадавших.
Ранее западные разведслужбы предупреждали об угрозе нападений смертников из группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Кабуле.
More photos are coming from #Kabul airport. Chaos everywhere. pic.twitter.com/ZxUokOP9Fc— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) August 26, 2021
По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. При этом сетевое издание Conflict News отмечает, что в аэропорту произошел "мощный взрыв" и слышна стрельба.