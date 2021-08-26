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Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Около международного аэропорта в Кабуле в четверг произошел взрыв, сообщил в твиттере представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", - написал он.

Телеканал CNN в свою очередь отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев. Информации о пострадавших американцах не поступало.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны.

Между тем сетевое издание Conflict News отмечает, что в аэропорту произошел "мощный взрыв" и слышна стрельба.

"Поступили сообщения о большом взрыве и перестрелке у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле", - говорится в сообщении.

Ранее представители США неоднократно предупреждали о риске терактов в районе аэропорта. Ранее в пятницу представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) заявил журналистам, что теракт в районе аэропорта могут совершить боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая структура).

Пентагон США Джон Кирби Афганистан Кабул

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