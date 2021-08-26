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МИД РФ сообщил о двух жертвах взрыва у аэропорта Кабула

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ предупредил о возможности второго теракта в аэропорту столицы Афганистана Кабула, отметив, что в результате взрыва, который в четверг устроил смертник близ аэропорта, погибли два человека.

"Существует вероятность второй террористической атаки на воздушную гавань столицы", - сообщается в телеграм-канале департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

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Там отметили, что в четверг террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у северного входа в международный аэропорт Кабула.

"Два человека погибли, по меньшей мере 15, в том числе американские военнослужащие, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула произошел теракт, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Афганистан Кабул МИД РФ

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