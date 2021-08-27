Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В воинской части на месте пожара и взрывов боеприпасов в Жамбылской области Казахстана найдено тело пятого погибшего, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар. Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 г.р., непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По данным оборонного ведомства, Надирбеков числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений.

"Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье",, - отметили в пресс-службе.

Вечером в четверг на складе боеприпасов на юге Казахстана произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов, за которыми последовал пожар. Сообщалось, что в ходе ликвидации последствий происшествия погибли четверо военнослужащих. Кроме того, пропали несколько сотрудников МЧС и трое военнослужащих. За помощью к медикам обратились 88 человек, в больницах остаются 28 раненых, шестеро из них – в тяжелом состоянии.

На складе, где произошел взрыв, хранилось более 500 тонн тротила, площадь пожара составила почти 700 кв. метров - это вся площадь склада. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.