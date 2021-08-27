Глава Минобороны Казахстана намерен подать в отставку после взрывов на военном складе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку на фоне трагического инцидента на юге страны, где произошла серия взрывов на воинском складе.

"Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сказал Ермекбаев журналистам. По словам министра, он принял это решение, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.

"Сейчас моя главная задача - устранить последствия этого происшествия", - отметил он.

В пресс-службе Минобороны республики "Интерфаксу" сообщили, что министр "в настоящее время переживает за последствия ликвидации, для него важно устранить все последствия". Там добавили, что "после он готов подать в отставку".

Вечером в четверг на складе боеприпасов на юге Казахстана произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов, за которыми последовал пожар. В ходе ликвидации последствий происшествия погибли четверо военнослужащих: военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны. Пропали несколько сотрудников МЧС Казахстана и трое военнослужащих. За помощью к медикам обратились 88 человек, в больницах остаются 28 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Из близлежащих населенных пунктов в областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тыс. человек. В пунктах временной эвакуации находятся 29 человек.

На складе в воинской части на юге Казахстана хранилось более 500 тонн тротила, площадь пожара составила почти 700 кв. метров - это вся площадь склада. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.