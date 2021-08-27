Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Глава Минобороны Казахстана намерен подать в отставку после взрывов на военном складе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку на фоне трагического инцидента на юге страны, где произошла серия взрывов на воинском складе.

"Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сказал Ермекбаев журналистам. По словам министра, он принял это решение, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.

"Сейчас моя главная задача - устранить последствия этого происшествия", - отметил он.

В пресс-службе Минобороны республики "Интерфаксу" сообщили, что министр "в настоящее время переживает за последствия ликвидации, для него важно устранить все последствия". Там добавили, что "после он готов подать в отставку".

Вечером в четверг на складе боеприпасов на юге Казахстана произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов, за которыми последовал пожар. В ходе ликвидации последствий происшествия погибли четверо военнослужащих: военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны. Пропали несколько сотрудников МЧС Казахстана и трое военнослужащих. За помощью к медикам обратились 88 человек, в больницах остаются 28 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Из близлежащих населенных пунктов в областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тыс. человек. В пунктах временной эвакуации находятся 29 человек.

На складе в воинской части на юге Казахстана хранилось более 500 тонн тротила, площадь пожара составила почти 700 кв. метров - это вся площадь склада. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.

Казахстан Нурлан Ермекбаев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 214,6 млн человек

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Что случилось этой ночью: пятница, 27 августа

Четверо военных погибли при ликвидации последствий взрывов в Казахстане

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции
Афганистан во власти талибов

США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Афганистан во власти талибов

Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Взрывы прекратились на горящем складе боеприпасов на юге Казахстана

СМИ сообщили об очередном мощном взрыве в Кабуле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');