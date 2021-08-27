Четверо военных погибли при ликвидации последствий взрывов в Казахстане

Несколько сотрудников МЧС пропали, с ними потеряна связь

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Жамбылской области Казахстана при ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли четверо военнослужащих, с тремя военными потеряна связь, сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев на брифинге.

Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин проинформировал, что ведомство ведет поиски нескольких сотрудников, которые в ходе ликвидации последствий взрывов и пожара перестали выходить на связь.

По словам Ермекбаева, следственно-оперативная группа рассматривает несколько возможных причин взрывов и пожара на складе, в том числе поджог.

"Причины произошедшего выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины, это может быть и нарушений требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия", - сказал он.

Вечером в четверг загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших после возгорания.

В результате взрывов пострадали 66 человек. На утро пятницы в больницах остаются 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тыс. человек.

В Минобороны Казахстана заявляли, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.