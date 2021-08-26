Турция вызвалась управлять аэропортом Кабула после вывода иностранных войск

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Анкара предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на Ибрагима Калына – пресс-секретаря турецкого президента.

"В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу", - цитирует агентство Калына.

Он отметил, что это "пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем".

"Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование", - сказал Калын.

"Необходимо обеспечить безопасность в аэропорту. Будет ли это обеспечено со стороны афганских сил "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) или частной охраны? Там обязательно должна быть создана структура безопасности. Не думаю, что талибы обладают таким потенциалом. Они тоже, скорее всего, рано или поздно обратятся за такой услугой. Потому что знают, насколько это важно. Эти детали подлежат обсуждению. При наличии договоренности будет проведена работа в этом направлении", - сказал Калын.

Он также уточнил, что турецкая операция по эвакуации из аэропорта Кабула будет завершена в течение 24-36 часов. Самолет Turkish Airlines с военнослужащими ВС Турции на борту в четверг вылетел из кабульского аэропорта. На борту самолета находятся 345 человек. В четверг состоятся еще два рейса для эвакуации турецких военных из Афганистана, уточняет Anadolu.

По данным газеты Sabah, ранее в среду турецкие представители в Афганистане сообщили, что талибы обратились к ним за содействием и технической помощью в управлении международным аэропортом "Хамид Карзай" в Кабуле. Однако, талибы обусловили запрос тем, что и турецкие силы должны покинуть Афганистан в оговоренные сроки, то есть до конца августа.