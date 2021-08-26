Талибы увидели вину США и их союзников в произошедшем в Кабуле теракте

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) считает, что в происшедшем в аэропорту Кабула теракте есть вина США и их союзников.

"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - заявил представитель талибов Вардак Альханафи.

Он выразил "серьезную озабоченность" ситуацией, сложившейся в аэропорту Кабула, поскольку, по его словам, "вандалы вскоре могут использовать толпу для ненависти".

В конце прошлой недели талибы требовали от США навести порядок в аэропорту Кабула.

"По всей стране царит безопасность и спокойствие, только в аэропорту Кабула царит хаос, незащищенность и страх. Контроль над этим аэропортом принадлежит Америке, которая, к сожалению, не смогла обеспечить порядок и управление", - заявил в воскресенье Вардак Альханафи в твиттере.

Днем 26 августа в Кабуле у аэропорта произошло два мощных взрыва, вечером появились сообщения о новых взрывах. Число жертв оценивается в десятки человек, раненых - более сотни. Среди погибших - американские военнослужащие. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещено в РФ).