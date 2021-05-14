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Итальянский политик сообщил о неважном состоянии Берлускони

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который попал в больницу несколько дней назад, чувствует себя не очень хорошо, однако непременно поправится, заявил в пятницу лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Как передает ANSA, его слова вызвали ажиотаж и слухи о том, что политик при смерти.

Советник Берлускони Джанни Летта переговорил с бывшим премьером по телефону, и тут же передал агентству, что тот "в порядке".

Сенатор Личия Ронцулли навестила Берлускони в больнице Сан-Раффаэле в Милане, и затем сказала журналистам, что экс-премьер "всех нас похоронит".

Бывший личный врач Берлускони, ныне работающий в "Сан-Раффаэле" Альберто Дзангрилло написал в твиттере, что все его пациенты чувствуют себя прекрасно, и предложил о них не беспокоиться.

Сильвио Берлускони 84 года. Он четыре раза становился премьер-министром Италии, в последний раз занимал этот пост с 2008 по 2011 годы. Он предприниматель, медиамагнат, 30 лет был владельцем футбольного клуба "Милан". Сейчас он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия!" (Forza Italia).

В сентябре 2020 года политик переболел коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что 11 мая он был госпитализирован с осложнениями, связанными с COVID-19. До этого он попадал в больницу в апреле и марте.

Сильвио Берлускони - 80

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Сильвио Берлускони принимает участие в итальянском телешоу "Porta a porta". 2015 год.Сильвио Берлускони со спутницей Франческой Паскале в Риме. 2013 год.Дмитрий Медведев с Сильвио Берлускони на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. 2012 год.Израильская певица Рита приветствует Берлускони в президентской резиденции в Иерусалиме. 2010 год.Итальянский премьер совершает прогулку в резиденции Вилла Мадама в Риме. 2010 год.Берлускони в ожидании встречи с президентом Египта Хосни Мубараком у Палаццо Киджи в Риме. 2010 год.Королева Швеции Сильвия и Сильвио Берлускони во время встречи в Риме. 2009 год.Сильвио Берлускони и президент США Джордж Буш в Вашингтоне. 2008 год.Сильвио Берлускони и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Жак Диуф. 2008 год.Сильвио Берлускони и президент России Владимир Путин в подмосковной резиденции Завидово. 2003 год.Владелец ФК "Милан" Сильвио Берлускони празднует с командой победу в Суперкубке Италии. 1989 год.
Сильвио Берлускони принимает участие в итальянском телешоу "Porta a porta". 2015 год.
Италия Сильвио Берлускни Милан Сан-Раффаэле коронавирус Маттео Сальвини

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