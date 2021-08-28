Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Великобритания 28 августа завершит эвакуацию людей из Кабула

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Великобритания завершает операцию по эвакуации иностранцев и афганцев из Кабула, сообщает в субботу BBC со ссылкой на заявление генерала Ника Картера, начальника штаба обороны ВС Британии.

"Мы приближаемся к завершению эвакуации, это состоится сегодня. Потом нужно будет вывезти наших военных на оставшихся самолетах", - сказал он BBC.

"Мы не смогли увезти всех, и это было тяжело, - добавил Картер. - И на месте пришлось принять несколько очень сложных решений".

В ночь на субботу сообщалось, что Франция завершила эвакуацию из Афганистана.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Как сообщалось, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

Эвакуация из Афганистана

11
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Великобритания

Новости по теме

Новости

В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов

Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13

В Казахстане 29 августа объявлено днем траура после взрывов боеприпасов

Что случилось этой ночью: суббота, 28 августа

США нанесли авиаудар по боевику ИГ в Афганистане

США нанесли авиаудар по боевику ИГ в Афганистане

Франция завершила эвакуацию людей из Афганистана

Франция завершила эвакуацию людей из Афганистана
Пандемия коронавируса

Байден заявил, что США продолжат выяснять происхождение коронавируса

Пандемия коронавируса

Опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса

Опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса
Афганистан во власти талибов

Талибы начали занимать аэропорт Кабула

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');