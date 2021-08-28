Великобритания 28 августа завершит эвакуацию людей из Кабула

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Великобритания завершает операцию по эвакуации иностранцев и афганцев из Кабула, сообщает в субботу BBC со ссылкой на заявление генерала Ника Картера, начальника штаба обороны ВС Британии.

"Мы приближаемся к завершению эвакуации, это состоится сегодня. Потом нужно будет вывезти наших военных на оставшихся самолетах", - сказал он BBC.

"Мы не смогли увезти всех, и это было тяжело, - добавил Картер. - И на месте пришлось принять несколько очень сложных решений".

В ночь на субботу сообщалось, что Франция завершила эвакуацию из Афганистана.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Как сообщалось, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.