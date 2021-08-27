Талибы начали занимать аэропорт Кабула

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Подразделения движения "Талибан" (запрещено в России) в пятницу начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта, сообщают из Кабула индийские журналисты.

В частности, талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта. Не исключено, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу.

До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.

В пятницу представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США после завершения вывода своего контингента из Афганистана передадут управление аэропортом Кабула афганскому народу.

Ранее Турция вызвалась управлять аэропортом Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск. При этом, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, такое предложение Анкара получила от талибов, но решение по этому вопросу пока не принято.