США нанесли авиаудар по боевику ИГ в Афганистане

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские военные в Афганистане с помощью беспилотника нанесли удар по боевику связанной с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) группировки, который занимался организацией нападений, сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как заявил представитель CENTCOM капитан Билл Урбан, контртеррористическая операция была проведена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, боевик был уничтожен, жертв среди мирного населения нет.

CNN со ссылкой на осведомленное должностное лицо сообщает, что авиаудар был согласован с президентом США Джо Байденом.

Спецоперация была проведена после того, как спецслужбы предупредили Байдена и вице-президента США Камалу Харрис о подготовке в Кабуле еще одного крупного теракта. Посольство США в Кабуле в твиттере призвало американцев "немедленно покинуть" зону возле аэропорта Кабула из-за угроз безопасности.

В сообщении командования не говорится, был ли уничтоженный боевик ИГ связан с произошедшим в пятницу терактом в кабульском аэропорту.

Накануне Байден в своем обращении к нации после теракта у аэропорта Кабула пообещал найти и наказать ответственных за эту атаку.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к авторам теракта в Кабуле.

Днем 26 августа возле аэропорта Кабула террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами теракта стали до 200 афганцев и 13 американских военных. Еще около 200 человек получили ранения. По уточненным данным, второго взрыва у отеля "Бэрон", о котором сообщалось накануне, не было.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".