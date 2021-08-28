Франция завершила эвакуацию людей из Афганистана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - О завершении операции по эвакуации из Кабула граждан Франции и помогавших стране афганцев объявила французский министр обороны Флоранс Парли.

"Операция "Апаган", начатая 15 августа по просьбе президента республики, завершилась", - написала она в своем твиттере.

Министр сообщила, что менее чем за две недели французские военные обеспечили безопасность почти 3 тыс. человек. Это касается также более 2600 афганцев, которые были приняты во Франции.

"Я отдаю должное приверженности наших военных, дипломатов, полицейских, тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы позволить этим тысячам людей бежать от террора. Я благодарю наших союзников за их солидарность и поддержку этой профессионально проведенной операции", - отметила она, добавив, что Франция по-прежнему готова оказывать помощь в выезде из Афганистана "всем, кто нуждается в защите".

США и их союзники рассчитывают завершить вывод войск из Афганистана не позднее 31 августа.

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид ранее предупреждал, что талибы не позволят продолжать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа. По его словам, с 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации. Также он говорил, что талибы не одобряют вывоз из страны афганцев.

Из-за условия "Талибана" западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.