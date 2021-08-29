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Парижане вышли на митинги в знак солидарности с афганскими женщинами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Протестующие вышли на улицы Парижа в субботу, чтобы потребовать немедленной эвакуации афганцев, которым угрожает правление талибов. Об этом сообщает Ruptly.

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Толпы демонстрантов были замечены около Эйфелевой башни города с плакатами и транспарантами, многие из которых призывали к солидарности с афганскими женщинами, которые рискуют потерять работу, поскольку талибы стремятся внедрить законы шариата в стране.

Ранее сообщалось, боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, готово, насколько это возможно, двигаться в ногу со временем, продолжая при этом опираться на законы ислама: музыка будет запрещена, зато женщины смогут выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола. Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. По его словам, опасения, что талибы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно. По его словам, это относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

Хроника 18 июля – 29 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Франция Афганистан Талибан

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