Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном

Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Представитель талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России) Энамулла Самангани в эфире государственного телевидения Афганистана не исключил возможности привлечения женщин к руководству страной.

"Исламский эмират (так талибы называют Афганистан) не желает, чтобы женщины были жертвами, в соответствии с законом шариата женщины должны быть в составе государственных структур", - приводит его слова агентство Associated Press.

В то же время Самангани отметил, что структура правительства пока еще до конца не ясна.

По его словам, новое правительство Афганистана будет основываться на опыте, но это будет полностью исламское руководство.

Во вторник в эфире афганского телеканала Толо вновь появились женщины-ведущие, которых отозвали от работы в кадре несколько дней назад из соображений безопасности. В частности, в программе, которая вышла в эфир в полдень, ведущая в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов.

Пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин сообщил BBC, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, разрешат ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Между тем, западные СМИ отмечают, что многие женщины-журналисты опасаются за свою безопасность после того, как власть в Афганистане перешла к талибам.

Западные СМИ еще в выходные сообщали, что афганцы начинали готовиться к жизни с учетом порядков талибов. В частности, торговцы в Кабуле закрашивали на стенах своих магазинов рисунки, изображающие женщин.