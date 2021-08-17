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Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном

Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Представитель талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России) Энамулла Самангани в эфире государственного телевидения Афганистана не исключил возможности привлечения женщин к руководству страной.

"Исламский эмират (так талибы называют Афганистан) не желает, чтобы женщины были жертвами, в соответствии с законом шариата женщины должны быть в составе государственных структур", - приводит его слова агентство Associated Press.

В то же время Самангани отметил, что структура правительства пока еще до конца не ясна.

По его словам, новое правительство Афганистана будет основываться на опыте, но это будет полностью исламское руководство.

В миреЖенщины-ведущие вновь появились в кадре афганского телевиденияЧитать подробнее

Во вторник в эфире афганского телеканала Толо вновь появились женщины-ведущие, которых отозвали от работы в кадре несколько дней назад из соображений безопасности. В частности, в программе, которая вышла в эфир в полдень, ведущая в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов.

Пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин сообщил BBC, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, разрешат ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Между тем, западные СМИ отмечают, что многие женщины-журналисты опасаются за свою безопасность после того, как власть в Афганистане перешла к талибам.

Западные СМИ еще в выходные сообщали, что афганцы начинали готовиться к жизни с учетом порядков талибов. В частности, торговцы в Кабуле закрашивали на стенах своих магазинов рисунки, изображающие женщин.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
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