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Женщины-ведущие вновь появились в кадре афганского телевидения

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В эфире афганского телеканала TOLOnews вновь появились женщины-ведущие, которых отозвали от работы в кадре в воскресенье из соображений безопасности.

В частности, в программе, которая вышла в эфир во вторник в полдень, женщина-ведущая в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин сообщил в эфире BBC News, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, разрешат ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Между тем, западные СМИ отмечают, что многие женщины-журналисты опасаются за свою безопасность после того, как власть в Афганистане фактически перешла к талибам.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
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