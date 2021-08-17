Женщины-ведущие вновь появились в кадре афганского телевидения

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В эфире афганского телеканала TOLOnews вновь появились женщины-ведущие, которых отозвали от работы в кадре в воскресенье из соображений безопасности.

В частности, в программе, которая вышла в эфир во вторник в полдень, женщина-ведущая в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России).

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]



In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban"s media team, about Kabul"s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr — TOLOnews (@TOLOnews) August 17, 2021

Ранее пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин сообщил в эфире BBC News, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, разрешат ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Между тем, западные СМИ отмечают, что многие женщины-журналисты опасаются за свою безопасность после того, как власть в Афганистане фактически перешла к талибам.