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Эрдоган заявил о готовности купить у России второй полк С-400

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Анкара готова приобрести у России второй полк ЗРС С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует турецкое издание Sabah.

"Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал он в воскресенье журналистам.

По словам президента Турции, все детали будут обсуждаться в ходе его визита в Россию.

25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по новому контракту на С-400 находятся в завершающей стадии. "Рассчитываем завершить согласование всех вопросов в ближайшей перспективе", - сказал он журналистам на форуме "Армия 2021".

Ранее в тот же день глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в этом году.

В миреЭрдоган заявил о неизменности позиции Турции по российским С-400Читать подробнее

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что РФ выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400

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