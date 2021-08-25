Новый контракт на С-400 с Турцией может быть подписан в этом году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в этом году, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Ожидается, что в этом году", - сказал он в среду. "Ведется реальная работа", - заявил Михеев.

23 августа, отвечая на военно-техническом форуме "Армия" на вопрос "Интерфакса" о новом контракте на поставку Турции дополнительной партии С-400, Михеев сказал: "Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе, и в ближайшее время мы приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта".

По словам Михеева, делегация "Рособоронэкспорта" побывала на недавней оборонной выставке в Турции. "Наша делегация поработала, привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию этих систем ПВО может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").