Макрон на примере Афганистана напомнил о невозможности навязать демократию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Один из уроков, которые Запад должен извлечь из афганского опыта, заключается в том, что демократию нельзя навязать извне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нельзя навязать извне демократию, правительство. Когда мы вмешиваемся, мы должны это делать вместе с суверенным государством. Суверенное государство не создается силой оружия", - заявил Макрон в воскресенье вечером в эксклюзивном интервью телеканалу TF1.

Французский президент отвечал на вопросы TF1 в столице иракского Курдистана Эрбиле.

Макрон, в том числе, указал на то, что переговоры с террористическим движением "Талибаном" (запрещено в РФ) не предрешают его последующего признания.

"Контроль (над Афганистаном - ИФ) находится у талибов. Мы должны вести эти переговоры очень практичным образом, но это не предрешает признания", - объяснил президент Франции.

Макрон подтвердил 28 августа начало переговоров с талибами по поводу гуманитарных операций в Афганистане, в частности, продолжения "целевой" эвакуации гражданских афганцев.

С началом вывода из Афганистана войск США и их союзников по международной коалиции боевики "Талибана" стали быстро захватывать власть в афганских провинциях. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.