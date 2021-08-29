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Макрон на примере Афганистана напомнил о невозможности навязать демократию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Один из уроков, которые Запад должен извлечь из афганского опыта, заключается в том, что демократию нельзя навязать извне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нельзя навязать извне демократию, правительство. Когда мы вмешиваемся, мы должны это делать вместе с суверенным государством. Суверенное государство не создается силой оружия", - заявил Макрон в воскресенье вечером в эксклюзивном интервью телеканалу TF1.

Французский президент отвечал на вопросы TF1 в столице иракского Курдистана Эрбиле.

Макрон, в том числе, указал на то, что переговоры с террористическим движением "Талибаном" (запрещено в РФ) не предрешают его последующего признания.

"Контроль (над Афганистаном - ИФ) находится у талибов. Мы должны вести эти переговоры очень практичным образом, но это не предрешает признания", - объяснил президент Франции.

Макрон подтвердил 28 августа начало переговоров с талибами по поводу гуманитарных операций в Афганистане, в частности, продолжения "целевой" эвакуации гражданских афганцев.

С началом вывода из Афганистана войск США и их союзников по международной коалиции боевики "Талибана" стали быстро захватывать власть в афганских провинциях. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Франция Афганистан Талибан

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