ИГ взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) объявила о своей ответственности за запуск в понедельник нескольких ракет по международному аэропорту Кабула, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.

"Солдаты Халифата атаковали международной аэропорт Кабула при помощи шести ракет типа "Катюша", - говорилось в заявлении ИГ.

Ранее телеканал CNN сообщал, что по аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено несколько ракет. По словам собеседника телеканала, для отражения атаки была задействована система противоракетной обороны.

Позднее в Белом доме признали факт обстрела, подчеркнув, что он не помещал функционированию аэропорта.

В минувший четверг, 26 августа, в результате двух взрывов, прогремевших у аэропорта Кабула, погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.