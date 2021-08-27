Число афганцев, погибших в терактах у аэропорта Кабула, приблизилось к 200

Фото: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число погибших афганцев в результате терактов близ кабульского аэропорта достигло почти 200, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника в сфере здравоохранения в столице Афганистане.

По данным собеседника издания, лишь в одну из больниц в центральной части Кабула доставлены 145 тел.

Ранее сообщалось, что число жертв терактов достигло 170 человек.

Еще около 200 человек получили ранения.

Накануне близ кабульского аэропорта произошло два взрыва. Помимо афганцев жертвы есть и среди американских ВС. Так, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военнослужащих. Кроме того среди погибших двое британцев.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), которое контролирует почти всю территорию Афганистана, считает, что в происшедшем в аэропорту Кабула теракте есть вина США и их союзников, потому как в аэропорту афганской столицы царит хаос.