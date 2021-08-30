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Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу
Окрестности аэропорта Кабула. Архивное фото
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено пять ракет, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, для отражения атаки была задействована система противоракетной обороны. Он не уточнил, все ли ракеты были сбиты. Чиновник добавил, что сообщений о жертвах не поступало.

Также он выразил мнение, что за атакой стоят боевики афганского подразделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), но отметил, что быть уверенным в этом пока нельзя.

В субботу президент США Джо Байден предупредил, что американское военное командование ожидает новый теракт в районе кабульского аэропорта в течение 24-36 часов. Американцам было рекомендовано покинуть этот район.

В пятницу, 27 августа, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле аэропорта Кабула, откуда США и их союзники эвакуируют людей после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Жертвами атаки стали около 200 афганцев и 13 американских военных.

После теракта президент США Джо Байден пообещал наносить удары по террористам афганского подразделения ИГ, которое взяло на себя ответственность за эту атаку. Первый удар американские военные провели спустя сутки после речи Байдена.

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