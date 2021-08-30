Трамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена провела его максимально некомпетентным образом.

Он отметил, что "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного - ИФ) снаряжения, на которое мы истратили $85 млрд". "Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), с демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - добавил Трамп.

"Никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно, как при администрации Байдена в ситуации с Афганистаном", - отметил экс-президент в своем заявлении. По его словам, администрация Байдена в Афганистане действовала "глупо".

Талибы (члены запрещенной в РФ организации "Талибан") 15 августа, не встречая сопротивления, вошли в Кабул, заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

Администрация США столкнулась с сильной критикой внутри собственной страны из-за того, каким образом осуществляется вывод сил из Афганистана. В частности, оппоненты нынешних властей США отмечают, что они, по сути, вооружили талибов: афганская армия не стала оказывать серьезного сопротивления мятежникам, и те получили доступ к военным арсеналам.

В итоге в последние дни можно увидеть в соцсетях, к примеру, бойцов спецподразделений талибов, одетых уже не в традиционную афганскую одежду, а в доставленную в свое время США в Афганистан военную форму. У талибов теперь есть большие запасы американского стрелкового оружия. Патрулируют улицы афганских городов они нередко за рулем американских бронированных транспортных средств. В интернет на днях попало и видео, на котором видно, как талибы безуспешно пытаются поднять в воздух американский военный вертолет.