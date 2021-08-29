Сын Трампа заявил, что в Афганистане остается оружие США на $85 млрд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - США, уходя из захваченного талибами ("Талибан" запрещен в РФ) Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд, написал в воскресенье в твиттере сын экс-президента США Дональд Трамп-младший.

"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021

Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

США планируют завершить вывод своих войск из Афганистана до 31 августа.

28 августа Пентагон объявил, что американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула.