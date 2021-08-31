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Талибы начали праздновать уход США из Афганистана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Боевики из движения "Талибан" (запрещено в РФ) устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

Ранее США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль "Талибана".

За время проводившейся с середины августа спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тысяч гражданских лиц. Большинство из них - афганцы. Талибы, со своей стороны, обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь возможность это делать.

В то же время, в последние недели главари талибов призывали США не подталкивать афганцев к тому, чтобы покинуть родину. В движении "Талибан" поясняли, что Афганистану требуются высококвалифицированные специалисты, в частности, инженеры, медики, и потому недопустимо, чтобы такие люди массово покидали страну.

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан США Кабул

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