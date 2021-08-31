Талибы объявили о полной независимости Афганистана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что Афганистан по-настоящему независим после отлёта из страны последних американских военных, сообщает Sky News.

Талибы отметили, что отныне Афганистан "полностью независим".

Ранее западные СМИ сообщали, что мятежники из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод сил США из Афганистана.

Отмечалось, что в городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

Ранее США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана.