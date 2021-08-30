США не намерены сохранять дипломатов в Афганистане после вывода войск

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск 31 августа маловероятно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то это вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

В то же время, по словам дипломата, "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября".

"Для этих усилий нет крайнего срока. И у нас есть способы, у нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать", - добавил госсекретарь.

Блинкен сослался на высокопоставленного представителя террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ), который через СМИ заверил в сохранении свободы передвижения и после 31 августа. Он, отметил Блинкен, "даже специально сказал, что те, кто работал на американцев, и те, кто хочет уехать по какой-либо причине, получат эту свободу".

" Эта свобода перемещения имеет важное значение для того, чтобы международное сообщество могло полагаться на движение "Талибан" в будущем", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон не верит талибам "на слово", а "оценивает их по их делам и наблюдает".

США после захвата власти в Афганистане талибами проводят операцию по эвакуации своих граждан и афганцев, которые с ними сотрудничали. Завершить эвакуацию планируется 31 августа.