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США не намерены сохранять дипломатов в Афганистане после вывода войск

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск 31 августа маловероятно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Афганистан во власти талибов

"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то это вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

В то же время, по словам дипломата, "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября".

"Для этих усилий нет крайнего срока. И у нас есть способы, у нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать", - добавил госсекретарь.

Блинкен сослался на высокопоставленного представителя террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ), который через СМИ заверил в сохранении свободы передвижения и после 31 августа. Он, отметил Блинкен, "даже специально сказал, что те, кто работал на американцев, и те, кто хочет уехать по какой-либо причине, получат эту свободу".

" Эта свобода перемещения имеет важное значение для того, чтобы международное сообщество могло полагаться на движение "Талибан" в будущем", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон не верит талибам "на слово", а "оценивает их по их делам и наблюдает".

США после захвата власти в Афганистане талибами проводят операцию по эвакуации своих граждан и афганцев, которые с ними сотрудничали. Завершить эвакуацию планируется 31 августа.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
США Афганистан Талибан

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