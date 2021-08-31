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Воздушное пространство Афганистана опустело после вывода войск США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Афганистана опустело после того, как страну покинул последний американский военный самолет, свидетельствуют данные службы слежения за авиасообщением Flightradar.

По данным на 11:00 по московскому времени вторника, в воздушном пространстве Афганистана нет ни одного коммерческого рейса. Из Исламабада через Кабул в сторону Мазари-Шарифа летит лишь один частный борт - небольшой самолет Beechcraft 1900.

В ночь на вторник в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что международный аэропорт Кабула после отлета оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может в штатном режиме выполнять свои функции.

"Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет. Самолеты, летящие в Кабул, из Кабула или через Кабул должны проявлять максимальную осторожность", - приводит CNN выдержки из заявления FAA.

Также ведомство запретило американским самолетам перелеты над большей частью Афганистана.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

В последние дни именно армия США обеспечивала функционирование аэропорта. В августе мировое сообщество активно обсуждало, какая страна могла бы в дальнейшем обеспечивать работу аэропорта, равно как и его безопасность. В частности, готовность заниматься этим выражала Турция.

Аэропорт Кабула теперь под контролем захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Предполагается, что у его бойцов нет опыта, необходимого для налаживания безопасного функционирования крупного международного аэропорта.

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул США

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