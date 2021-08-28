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Талибы могут передать Катару или Турции технический контроль над аэропортом Кабула

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) изучают возможность передачи технического контроля над аэропортом Кабула Катару или Турции после ухода оттуда американцев, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Рассматриваются Турция, Катар - в общем, они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, и они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, у них такого опыта нет, они ищут специалистов", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По мнению посла, перспективы стабилизации ситуации в Афганистане во многом зависят от США, контакты между талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) и американцами идут, вероятность того, что ситуация успокоится в обозримой перспективе, есть.

В аэропорту столицы Афганистана с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев и афганских граждан, получивших убежище за границей. Люди покидают страну из-за опасений мести "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившего власть в стране. Многие государства завершили эвакуацию, и теперь их военные отправляются домой.

Афганистан Талибан Дмитрий Жирнов

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