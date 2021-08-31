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Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической.

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"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолёты военно-транспортной авиации (три самолета Ил-76МД и один Ил-62) в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ - Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана.

Он выразил благодарность российским лётчикам и медицинскому персоналу за оперативную и чёткую работу.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Сергей Шойгу Афганистан

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