Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической.

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолёты военно-транспортной авиации (три самолета Ил-76МД и один Ил-62) в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ - Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана.

Он выразил благодарность российским лётчикам и медицинскому персоналу за оперативную и чёткую работу.