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Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Четыре самолета российской военно-транспортной авиации (ВТА) с гражданами РФ и других стран вылетели из столицы Афганистана в Россию, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что на борту находятся граждане РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

В ведомстве сообщили, что на каждом российском самолете ВТА для оказания во время полета помощи находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами. Также в самолетах имеется достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

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Рано утром в среду Минобороны РФ сообщило, что из Афганистана эвакуируют более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

В вывозе участвуют три самолета Ил-76 и один Ил-62, сообщила в среду газета "Известия". В списке беженцев значатся 511 человек, отметило издание, ссылаясь на своего корреспондента на месте событий. По данным газеты, в эвакуации задействовали Ил-76 в двухэтажном варианте.

"Процесс эвакуации россиян из Афганистана начался ранее в этот день. Граждане РФ были размещены по автобусам возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блок-постах талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация)", - сообщала газета.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

Ряд стран эвакуирует своих граждан из Афганистана.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Россия Минобороны РФ Афганистан Кабул

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