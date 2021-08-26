Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Из Афганистана накануне были эвакуированы 360 россиян, порядка 100 граждан РФ остаются в стране, однако желание выехать они пока не изъявляли, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Все, кто хотели выехать, выехали. Вчера вылетело четырьмя специально заказанными бортами 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что по техническим причинам прервался прямой авиамаршрут", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, порядка 100 россиян остается в Афганистане, однако они пока не сообщали о желании уехать.

"Я слышал, что несколько человек не успели подъехать по логистическим соображениям, мы постараемся помочь и им", - добавил посол.

Он сообщил, что спецрейсами также было вывезено 38 граждан стран ОДКБ, других просьб об эвакуации из соседних с Россией стран пока не поступало.

Жирнов добавил, что российские дипломаты работают над вывозом афганских студентов в Россию, в текущем году в вузы РФ их зачислено порядка 400 человек. "В повестке дня важный вопрос – помочь афганским студентам, которые обучаются в России, но которые из-за коронавируса два года не могут попасть Россию - над этим мы сейчас работаем", - сказал он.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента РФ из Афганистана эвакуировано более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Вечером в среду в подмосковном Чкаловском приземлились один Ил-62 и три Ил-76 с эвакуированными.

В среду президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал сообщил "Интерфаксу", что порядка тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны, среди них граждане России афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в РФ.