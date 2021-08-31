Байден пообещал вывезти из Афганистана всех американцев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник заявил, что Вашингтон решительно настроен на то, чтобы и дальше вывозить из Афганистана всех тех американцев, которые захотят покинуть эту страну.

"Тем американцам, которые остаются в Афганистане, сообщаю, что что нет крайнего срока (для эвакуации из Афганистана - ИФ). Мы обязуемся вывезти их оттуда, если они хотят", - сказал Байден в обращении к нации.

По его словам, 90% из тех американцев, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это.

Он отметил, что, по оценке администрации США, в Афганистане сейчас остаются от 100 до 200 американцев, у многих из которых - двойное гражданство.